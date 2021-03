씨앤투스성진, 99억 규모 자사주 매입…"주주 환원정책 일환"

[아시아경제 유현석 기자] 첨단소재 필터 전문기업인 씨앤투스성진 씨앤투스성진 352700 | 코스닥 증권정보 현재가 24,650 전일대비 50 등락률 -0.20% 거래량 204,594 전일가 24,700 2021.03.31 15:19 장중(20분지연) 관련기사 씨앤투스성진, 외국인 6000주 순매도… 주가 -14.29%'경쟁사 대비 저평가' 씨앤투스성진, 저가 매수 유입…공기 중요성과 함께 성장 [특징주] 씨앤투스성진, 상장 첫날 약세… 공모가 하회 close 은 31일 공시를 통해 자사주 매입을 결정했다고 밝혔다.

씨앤투스성진은 이날 이사회를 열어 99억원 규모의 자사주 매입을 최종 의결했다. 이번 자사주 매입은 지난 30일 종가 2만4700원 기준 40만주를 코스닥 시장에서 직접 취득하기로 했다. 위탁운용사는 신한금융투자가 선정됐다.

하춘욱 씨앤투스성진 대표는 지난 2월 회사 주식 1만주를 장내 매수하며 주주 가치 제고와 회사의 지속적인 성장 가능성을 피력했다. 이번 자사주 매입은 씨앤투스성진의 주주환원정책의 일환이라는 것이다.

씨앤투스성진 관계자는 "자사주 매입은 주주와 투자자들에게 책임경영 의지를 분명히 하는 분기점이 될 것"이라며 "고기능성 필터 수요증가로 필터부문의 매출 성장이 뚜렷할 것으로 기대된다"고 말했다.

그는 "필터사업부문과 마스크사업부문의 격차를 줄일 수 있는 한 해가 될 것"이라며 “필터사업의 지속적인 확대가 회사의 기본과 외형을 함께 성장시킬 수 있는 토대가 될 것이며 지속적인 주주친화정책으로 IR활동에도 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 씨앤투스성진은 최근 공시를 통해 지난해 연간 매출액 1579억원, 영업이익 687억원, 당기순이익은 321억원을 기록했다고 밝혔다. 당기순이익의 경우 전년도 대비 소폭 적자에서 대규모 흑자전환에 성공하는 등 폭발적인 매출 성장을 비롯한 뚜렷한 수익성 개선도 나타나고 있다. 향후 필터산업의 확대와 해외 매출 증가로 인한 추가적인 성장이 기대된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr