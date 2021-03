[아시아경제 박지환 기자] 웅진씽크빅 웅진씽크빅 095720 | 코스피 증권정보 현재가 3,345 전일대비 45 등락률 -1.33% 거래량 2,842,923 전일가 3,390 2021.03.31 10:50 장중(20분지연) 관련기사 “어서 와서 받아가세요” 좋은 정보 금방 사라져요글로벌 제약사와 “면역항체” 개발!! 新바이오 황제주 탄생웅진씽크빅, 커뮤니티 활발... 주가 -10.9%. close 은 글로벌 온라인 교육 플랫폼 유데미(Udemy)와 사업권 계약을 체결했다고 31일 공시했다.

회사 측은 "당사는 유데미의 한국 파트너이며 국내 사업권을 보유한다"며 "글로벌 강좌의 한국어 번역, 한국어 기반 강의 콘텐츠 제작, 국내 기업·기관 고객 확보, 공동 마케팅 및 프로모션 등을 진행할 계획"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr