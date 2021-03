펄어비스 주식 500원→100원 액면분할

정경인 대표 "붉은사막으로 세계 최고 개발사 될 것"

[아시아경제 부애리 기자] 펄어비스가 주주총회에서 주식 액면분할 등 6개 안건이 가결됐다고 30일 밝혔다.

액면분할에 따라 펄어비스 1주당 가액은 500원에서 100원이 되며, 발행주식 총수는 1318만9850주에서 6594만9250주가 된다.

이날 주총에서는 재무제표·연결재무제표 승인, 사외이사·상근감사 선임 건도 가결됐다. 이사·감사 보수 한도 승인의 건도 원안대로 통과됐다.

정경인 펄어비스 대표는 인사말에서 "2020년은 펄어비스가 '검은사막'의 북미·유럽 지역에서 직접 서비스를 시작한 의미 있는 해"라며 "검은사막과 이브 지식재산권(IP) 기반으로 안정적인 성과 달성과 신규 성장 동력 확보를 위한 신작 준비에 매진해왔다"고 말했다.

이어 그는 "올해는 '붉은사막'이 글로벌 시장에서 인정받고 펄어비스가 세계 최고 수준의 역량을 갖춘 개발사가 되는 것을 목표로 전 직원이 매진하고 있다"며 "글로벌 콘솔·PC 시장을 공략하는 기대작으로 국위를 선양하는 콘텐츠가 됐으면 한다"고 밝혔다.

한편 펄어비스는 '붉은사막'에 이은 신작 '도깨비'에 대한 새로운 정보 공개도 계획하고 있다.

