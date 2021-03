[아시아경제 지연진 기자] 한국컴퓨터 한국컴퓨터 054040 | 코스닥 증권정보 현재가 4,605 전일대비 175 등락률 +3.95% 거래량 7,658,478 전일가 4,430 2021.03.30 15:30 장마감 관련기사 딱 오늘만 공개합니다! ‘초특급 급상승 종목’한국컴퓨터, 외국인 9만 8990주 순매수… 주가 1.58%한국컴퓨터, 주가 4710원 (20.0%)… 게시판 '북적' close 는 30일 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구에 대해 "주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토한 바, 최근의 현저한 시황변동과 관련해 별도로 공시할 중요한 정보가 없다"고 답변했다.

