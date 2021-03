[아시아경제 박형수 기자] 케이엘넷 케이엘넷 039420 | 코스닥 증권정보 현재가 3,580 전일대비 60 등락률 -1.65% 거래량 1,169,207 전일가 3,640 2021.03.30 15:30 장마감 관련기사 케이엘넷, 외국인 3만 5000주 순매수… 주가 -0.82%케이엘넷, 주가 3735원 (3.32%)… 게시판 '북적'케이엘넷, 커뮤니티 활발... 주가 2.22%. close 은 강범구 대표이사가 임기 만료로 퇴임함에 따라 정지원 단독 대표이사 체제로 변경한다고 30일 공시했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr