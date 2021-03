與 “국정원 문건 배포처에 박형준 포함…당 차원 대응 검토”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 30일 논란이 된 이명박(MB) 정부 시절 국가정보원의 불법 사찰 의혹과 관련, 이명박 청와대와 국정원이 2010년 지방선거에 개입한 정황을 확인했다고 밝혔다. 해당 문건 배포처에는 당시 청와대 정무수석이었던 박형준 국민의힘 부산시장 후보도 포함됐다며 당 차원의 대응을 해나갈 것임을 강조했다.

김태년 당 대표 직무대행은 이날 국회에서 열린 정원 불법사찰 진상규명 특별위원회 2차 전체회의에서 “당시 국정원은 2010년 6월 지방선거를 앞두고 ‘무상급식은 포퓰리즘 공약’이라는 홍보 문건을 작성해 청와대에 보고했다”며 이같이 말했다.

김 직무대행은 “2010년 상반기에만 국정원 사찰성 문건 14건 배포처에 박형준 당시 정무수석이 포함돼 있었다”며 “청와대 홍보기획관 시절 4대강 반대단체 사찰의혹은 시작에 불과했다. 정무수석이 보고받은 사찰내용은 정치, 정책, 민간, 언론 등 모든 분야를 가리지 않고 전방위적이었다”고 지적했다.

이어 “박 후보는 MB사찰도 우연이고 모른다고 잡아뗄것인가. 박 후보의 직함이 적혔는데도 계속 모르쇠로 일관할 순 없다”며 “부산지역 시민단체도 박 후보를 허위사실 유포 직권남용 혐의로 고발했다”고 말했다.

그러면서 “당차원의 대응도 특위에서 검토하겠다. 헌법과 민주주의를 유린한 이명박 정부 국정원의 불법사찰 전모를 밝혀내는 것은 역사 바로세우기의 일환”이라며 “민주당은 박 후보를 둘러싼 불법 사찰 전모를 낱낱 밝혀내겠다”고 덧붙였다.

