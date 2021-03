美뉴욕 해안에 해상풍력단지 연다

향후 10년 간 30억달러 투자

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 행정부가 향후 10년 간 30억달러(약 3조4000억원)를 투자해 미 동부 뉴욕주 해안에 해상풍력 발전단지를 구축한다.

백악관은 29일(현지시간) 정례 브리핑에서 이 같은 내용의 해상풍력 에너지 사업 발전 청사진을 공개하고, 올해 말 뉴욕주 롱아일랜드와 뉴저지를 잇는 뉴욕바이트 지역에 해상풍력 발전단지를 구축한다고 발표했다. 환경영향평가 등 관련 부처의 동의 등 인허가를 위한 구체적인 기한을 정해 사업 시행에 속도를 낸다는 방침이다.

바이든 행정부는 이번 단지 조성을 통해 해상풍력 발전 용량을 2030년까지 30기가와트(GW)까지 확대할 계획이다. 이를 통해 10년 뒤 1000만 가구 이상에 전력을 공급하고 연간 7800만톤의 탄소를 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

미국은 현재 로드아일랜드와 버지니아 등 동부 대서양 연안에 소규모 해상풍력 시설을 보유하고 있지만 발전 용량이 30메가와트 수준으로, 영국·독일·덴마크 등 유럽 국가들과 비교해 관련 인프라가 크게 뒤쳐진 상황이다.

지나 매카시 백악관 국가기후보좌관은 "해상풍력 설비 구축은 수천개의 고임금 일자리를 창출할 것"이라고 말했다. 백악관은 이번 투자를 통해 해상풍력 터빈용 블레이드와 타워, 각종 부품 제조공장과 해상풍력발전기를 설치할 특수선박을 제조하는 조선소 설립 등에서 4만4000명의 직접 고용과 3만3000개의 일자리가 추가될 것으로 기대했다.

이번 발표는 미 연방토지를 포함한 공유지에서 석유와 천연가스 시추의 신규 허가를 중단한다는 행정명령 뒤 나온 것이다. 바이든 행정부는 지구 온난화에 대응하기 위해 오는 2035년까지 전력 분야 탄소배출을 제로화한다는 방침이다. 외신들은 도널드 트럼프 전 대통령이 중단했던 해상풍력 발전 사업이 재개되는 것이라며 어업권 침해와 환경파괴 논란으로 관련 단체와 공화당의 반발을 불러일으킬 수 있을 것이라고 평가했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr