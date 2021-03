강릉시, 4월부터 '화이자 백신' 접종 시작 ‥ 만 75세 이상

노인시설 입소 이용자 및 종사자 포함

[아시아경제 라영철 기자] 강릉시가 4월부터 화이자 백신 1차분을 만 75세 이상 어르신과 노인시설 입소 이용자 및 종사자를 대상으로 백신 접종을 시작한다.

30일 시에 따르면 만 75세 이상(46.12.31 이전 출생자) 대상자 중 연장자 우선 순으로 백신 확보 물량에 맞춰 88세 이상(33년 12월 31일 이전 출생) 어르신을 먼저 접종한다.

4월 1~2일에는 노인 시설 동의자 831명, 5~9일에는 88세 이상 접종 동의자 1300여 명이 접종할 예정이며, 접종 장소는 강릉 아레나에 마련된 코로나19 예방접종센터다.

예방 접종 시간은 오전 9시부터 오후 3시까지며 1시간당 접종 가능 인원은 100명이다. 시는 접종 동의자를 대상으로 하루 약 500여 명 접종한다는 계획이다.

한편, 강릉시 75세 이상 접종 대상자는 총 2만 947명이며, 29일 오전 9시 기준 조사된 1만 8499명 중 접종 동의자는 1만 5422명으로 동의율은 73%다. 노인 시설은 전체 대상 913명 중 831명(91%)이 접종에 동의했다.

