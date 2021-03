충남, 어린이집부터 고교까지 ‘무상급식 완성’

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 어린이집(0세~6세)부터 고등학교에 이르기까지 ‘완전 무상급식’을 실행에 옮긴다.

30일 도에 따르면 무상급식은 지역 친환경 우수 식재료 공급 확대를 통한 농가소득 증대와 성장기 학생의 심신 발달 기여 등의 사회적 가치실현, 학부모의 경제적 부담 완화를 목적으로 추진한다.

이러한 취지로 도가 올해 무상급식을 지원하는 대상은 어린이집~고등학교 2962개소에 34만4365명이다.

우선 도는 2018년 지역 유치원의 무상급식을 시작했다. 유치원 무상급식 예산은 95억6890만원으로 단설·사립은 연간 220일, 병설은 연간 190일을 기준으로 1인 1식당 1740원을 지원한다. 사업비 투입비율은 도 20%, 시·군 30%, 충남도교육청 50%로 나뉜다.

초등학생은 423개 학교에 학생 12만1689명, 중학생은 186개 학교에 학생 5만7498명이 무상급식 대상이다. 이중 초등학생은 연간 190일을 기준으로 1인 1식당 평균 2334원 씩 총 539억6356만원, 중학생은 연간 190일을 기준으로 1인 1식당 평균 3067원씩 총 335억990만원의 예산을 투입한다.

고교 무상급식은 2019년부터 시작해 119개 학교에 5만7802명, 특수학교는 9개 학교에 1152명을 대상으로 진행 중이다. 사업비는 연간 190일을 기준으로 1인당 1식에 평균 3547원씩 책정됐다. 무상급식으로 투입되는 예산은 고교가 383억252만원, 특수학교가 7억6038만원이다.

초·중·고·특수학교 무상급식 예산의 경우 도가 40%, 시·군이 60%를 각각 부담한다.

여기에 도는 지난해부터 0세부터 만6세까지의 어린이집 원아에 1인 1식 1900원∼2500원의 급식비를 보육료에 포함해 지원한다.

지역 어린이집 원아의 연간 총 보육료는 3714억원이며 이중 급식비는 339억2000만원으로 산정되고 있다. 보육료 지원 비율은 도 17.5%, 시·군 17.5%, 정부 65%로 구분된다.

특히 도는 어린이집~고교 무상급식에 이용되는 친환경 식재료 차액으로 186억8360만원을 별도 지원한다. 또 지역 수산물 공급확대 시범사업과 학교급식 전통장류 공급 사업 등을 중점 추진한다.

도 관계자는 “무상급식은 저출산과 인구절벽 위기에 대응하고 아이를 낳고 키우기 어려운 경제·사회적 여건을 개선하기 위해 추진하는 충남의 선도 시책”이라며 “도는 지역에서 모든 아이가 끼니를 걱정하지 않고 학교에 다닐 수 있도록 15개 시·군, 도교육청과 무상급식을 중점 추진하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr