에이치엘비 "VERISMO 주식 57억원어치 취득…지분율 10%"

코스닥 상장사 에이치엘비는 바이오의약품 개발 업체 'VERISMO THERAPEUTICS'의 주식 191만2777주를 약 57억원에 취득한다고 29일 공시했다.

취득 뒤 지분율은 10%가 된다. 취득 예정일은 다음달 12일이다. 에이치엘비는 주식 취득의 목적을 "지분 취득을 통한 기업가치극대화"라고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr