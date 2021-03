김영록 전남지사 “농업현장 의견, 정책에 적극 반영할 것”

한농연 전남연합회 온·오프라인 간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 농업현장의 의견을 정책에 적극 반영할 것을 밝혔다.

29일 전남도에 따르면 이날 김 지사는 도내 농업인단체인 한국농업경영인 전라남도연합회 임원진과 소통간담회를 가졌다.

이 자리에서 첨단 ICT기술을 농업에 접목한 스마트 농업 육성, 기후변화에 대응한 아열대농업 구축, 수축농업확대 등 폭넓은 대화를 나눴다.

간담회는 ‘전남 농업 발전 방안 모색’이라는 주제로 한농연 강도용 회장을 비롯한 임원진과 시·군회장 등이 참석한 가운데 온오프라인 방식으로 진행됐다.

코로나 상황을 감안해 도내 22개 시·군 한농연 회원 150여 명이 비대면 영상으로 참여했다.

소통간담회는 실시간 유튜브 방송으로 중계돼 전남 농정 전반에 걸쳐 다양한 정보를 제공하는 등 뜻 깊은 시간이었다는 평을 받았다.

김 지사는 “농촌 리더로서 농업·농촌 발전과 농정현안 의견 표명에 당당히 목소리를 내줘 감사드린다”며 “코로나로 인한 식량위기 우려 속에서 농업·농촌의 중요성이 더욱 커지고 있어 농업의 미래가 대단히 밝다”고 말했다.

이어 “이제 농업도 생산에만 머물지 않고 브랜드를 갖춰야 한다”며 “또 기후변화에 맞춰 아열대작물 육성과 힐링·관광농업으로 나아가야 한다”고 밝혔다.

그러면서 “앞으로도 농업단체와 꾸준히 소통하면서 현장의 다양한 의견을 듣고 농업 정책에 반영하겠다”고 덧붙였다.

강도용 회장은 “지난 25일 확정된 정부의 제4차 재난지원금 지급 대상에 ‘농어민’이 포함된 것은 전남도가 가장 선제적으로 나서 적극 대응해준 결과다”며 “코로나19, 고령화, 인구감소 등으로 어려운 농업 여건에 더 많은 관심을 기울여 전남 농업이 대한민국의 미래가 되도록 한농연도 노력하겠다”고 전했다.

이어 진행된 간담회에서 한농연 회원들은 전남도의 이익공유 영농형 태양광 비즈니스 모델, 청년농업인 및 후계농 육성 방안, 대도시 농산물 직거래 장터 활성화 등 농정 분야 현안 사항에 대한 다양한 의견을 나눴다.

김 지사는 포스트 코로나 시대의 전남 농업 비전에 대해서도 언급했다.

김 지사는 “온라인 판매 강화와 수출농업 육성, 급변하는 기후변화에 선제적으로 대응하기 위한 아열대 농업기반 구축, 첨단 ICT기술을 활용한 스마트농업 육성 등이 블루오션이 될 것이다”고 전망했다.

한편 지난 1988년 설립된 한국농업경영인 전남도연합회는 1만4000여 명의 후계농업경영인이 회원으로 참여하고 있다. 지역농업의 경영 주체로서 지도자 양성 교육, 후계 농업인력 육성 등 다양한 사업을 펼치고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr