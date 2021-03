호반그룹, 2518억에 대한전선 인수

[아시아경제 유현석 기자] 호반그룹은 사업 다각화를 위해 대한전선을 인수한다고 29일 밝혔다.

호반그룹의 건설 계열사인 호반산업은 이날 약 2518억원에 대한전선의 발행 주식 40.0%를 취득하는 주식 매매 계약을 체결했다고 이날 공시했다.

호반산업은 취득 목적을 "사업 다각화"라고 밝혔다. 취득 예정 확정 일자는 오는 5월31일이다.

