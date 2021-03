우리카드 "배구단 정규리그 응원하면 올레드TV 드려요"

LG 올레드 AI Thin Q, 일리 캡슐 머신 등 증정

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 우리카드 배구단의 정규리그 우승을 응원하는 고객들을 대상으로 경품 이벤트를 진행 중이라고 29일 밝혔다.

해당 이벤트는 기간 내 10만원 이상 이용 및 이벤트에 응모한 우리카드 고객(법인·기프트카드 제외)을 대상으로 내달 2일까지 진행되며, 추첨을 통해 총 555명에게 집관(집에서 관람) 경품을 제공한다.

정규리그의 6라운드 경기 중 우리카드 배구단이 승리할 것으로 예상되는 경기를 선택해 맞히면 추첨을 통해 LG 올레드 AI Thin Q(1명), 일리 캡슐 머신 Y3.3(10명), 신세계백화점 모바일교환권 5만원권(50명), BHC 후라이드치킨(150명) 등을 받을 수 있다. 우리카드를 자주 이용하고 우리페이 간편결제를 사용하면 당첨 확률을 높일 수 있다.

우리카드는 우리금융그룹 ESG(환경·사회·지배구조)경영에 발맞춰 관련 마케팅도 본격화하고 있다. 이달 말까지 오아시스마켓에서 5만원 이상 친환경 제품을 구매하면 3000원을 할인 해주고 오전 12시부터 오후 2시까지 편의점 CU의 겟커피를 이용하면 30% 할인을 받을 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr