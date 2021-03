'회전교차로' 운영 10년, 사망사고 76%↓·통행시간 21%↓

2020년 말 기준 총 1564개의 회전교차로 운영

사망자 17명에서 4명으로 줄고, 중상자는 431명에서 257명으로 감소

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부와 국토교통부가 2010년부터 10년간 회원교차로를 운영한 결과 교통사고 건수와 사상자 수가 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다.

29일 행안부에 따르면 회전교차로 설치 전후 교통사고 건수는 817건에서 615건으로 24.7% 감소했고, 사상자 수는 1376명에서 921명으로 33.1% 줄었다. 교통사고 분석이 가능한 476개소(2010∼2018년 설치)에 대해 설치 전 3년 평균 데이터와 설치 후 1년 데이터를 비교한 결과다. 정부는 2010년 회전교차로 설계지침을 마련하고 전국 국도?지방도 등에 본격적으로 설치하기 시작해 2020년 말 기준 총 1564개의 회전교차로가 운영되고 있다.

특히 사망자는 17명→4명, 중상자는 431명→257명으로 줄어들어 중대 사고가 크게 감소했다. 교차로 규모에 따른 사상자수는 소형 회전교차로에서 50명→14명, 1차로형에서 778명→377명, 2차로형은 548명→530명으로 감소했다. 회전교차로 규모가 작을수록 효과가 큰 것으로 분석됐다. 아울러 교차로 평균 통행시간 또한 설치 전에는 25.2초가 걸리던 것이 설치 후에는 19.9초로 5.3초가 단축(21%)돼 원활한 교통흐름에도 효과가 있는 것으로 조사됐다.

정부는 지난 10여 년간의 회전교차로 운영 성과를 토대로 앞으로회전교차로 설치를 더욱 확대해 나간다는 방침이다. 행안부는 체계적인 회전교차로 설치?관리를 위해 중장기 시설개선계획을 수립하고 사업 대상지 선정 기준, 회전교차로 설치를 위한 구체적인 절차와 방법 등을 포함한 설계?운영 매뉴얼을 마련할 예정이다.

국토부는 2차로형 회전교차로에서 자주 발생하는 차로 변경에 따른 교통사고를 예방하기 위해 설계지침을 보완하고 승용차 통행이 많은 주택가에 위치한 작은 교차로에 설치할 수 있는 초소형 회전교차로 설계기준도 마련할 예정이다. 또한 회전교차로의 올바른 통행방법을 담은 동영상, 카드뉴스를 관계기관 누리집에 게재하고 지자체 청사, 자동차검사소, 고속도로 휴게소, 철도역사에 리플릿과 포스터를 배포해 국민들이 회전교차로를 안전하게 이용할 수 있도록 홍보할 방칭이다.

김기영 행정안전부 생활안전정책관은 “회전교차로를 이용할 때는 회전차량 우선, 진입차량 양보 등 통행요령 숙지가 중요하다”며, “회전교차로에서 상대방을 배려하고 양보하는 선진교통문화가 정착되어 교통안전이 제고될 수 있도록 대국민 홍보를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr