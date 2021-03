'벚꽃 시즌' 일본 코로나 신규확진자 1800명 근접…급증 양상

[아시아경제 김은별 기자] 일본의 코로나19 확진자가 다시 급증 양상을 보이고 있다. 봄을 맞아 꽃놀이 등 나들이객이 늘고 있는 가운데, 긴급사태가 전면 해지된 상황 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

28일 NHK방송에 따르면 이날 일본 전역에서 새롭게 확인된 코로나19 감염자는 도쿄 313명을 포함, 총 1784명(오후 6시30분 기준)으로 집계됐다. 일요일 기준으로 보면 1월31일(2673명) 이후 8주 만에 가장 많은 수의 신규 확진자가 발생했다.

일본의 신규 확진자는 올 들어 첫 긴급사태가 발효된 1월8일 8000명 선에 육박하며 정점을 찍은 뒤 감소 추세로 바뀌었다.

그러나 지난 22일부터 정치적 판단에 의해 수도권을 마지막으로 긴급사태가 전면 해제된 뒤 상황이 다시 반전됐다. 지난 22일 800명대에서 23일 1500명대로 급증한 신규 확진자는 24~25일 각 1900명대, 26~27일 각 2000명대를 거쳐 일요일인 이날 1800명 선에 근접했다.

따라서 일본 내에서는 코로나19 유행 국면이 3차에서 4차 확산으로 이어지고 있다는 지적이 나오고 있다.

