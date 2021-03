정 총리 "4차 유행 현실화 우려…'기본방역수칙' 의무화"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 28일 "코로나19 백신 접종이 더욱 속도를 내야 하는 2분기에 4차 유행이 현실화된다면 일상회복의 꿈은 그만큼 멀어질 것"이라며 "내일(29일)부터 거리두기 단계와 관계없이, 모든 시설에서 관리자·종사자·이용자가 함께 지켜야 하는 '기본방역수칙'이 의무화된다"고 말했다.

정 총리는 이날 오후 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "주말임에도 불구하고 어제와 오늘 확진자 수가 500명대를 오르내리고 있다"며 "여러 차례 집단감염을 경험했던 곳에서 다시 코로나19가 발생하고 있어 더욱 우려스럽다"며 이같이 밝혔다. 그러면서 "방역당국은 긴장이 느슨해지고, 국민들은 무감각해진 것은 아닌지 매우 걱정된다"고 덧붙였다.

29일부터 시행되는 '기본방역수칙'에 대해서는 "새로운 내용은 아니지만 그간 이행과 실천이 제대로 되지 못한 곳이 많았다"며 "계도기간으로 정한 이번 주 동안 방역 당국, 관계부처, 그리고 각 지자체는 현장의 이행력을 최대한 끌어올려 달라"고 당부했다.

정 총리는 "일주일 앞으로 다가온 부활절도 이번 주 방역의 위험요인 중 하나"라며 "소규모 모임이나 단체식사는 금지해 주고, 입장인원 제한 및 시설 내 환기 등 방역수칙을 철저히 지켜달라"고 강조했다.

정 총리는 "이미 우리가 사용 중인 국산 치료제가 최근 유럽의약품청(EMA)으로부터 정식허가 전 사용 승인을 받았다"며 "백신도 한 달간 80만여 명이 접종받았고, 2분기부터는 더욱 속도를 낼 것"이라고 말했다. 이어 "정부는 가용한 모든 역량을 방역에 집중해, 4차 유행을 막고 이제 막 궤도에 오른 경제회복을 적극 뒷받침하겠다는 다짐을 드린다"고 전했다.

