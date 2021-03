[아시아경제 김은별 기자] 제주에서 관광객이 몰던 렌터카가 해상으로 추락하는 사고가 발생했다. 차에 타고 있던 관광객 2명은 자력으로 탈출한 뒤 병원으로 이송됐다.

28일 경찰에 따르면 낮 12시56분께 제주시 한림읍 금능리 해상으로 BMW 전기차가 추락했다는 신고가 경찰에 접수됐다.

차에 타고 있던 관광객 A(31)씨와 B(25)씨는 사고 해상 수위가 높지 않아 자력으로 탈출했으며 찰과상 등을 입어 119구급대에 의해 병원으로 이송됐다. 경찰은 운전 미숙으로 사고가 발생한 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

