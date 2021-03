해수부 장관, 수에즈 통항중단 따른 해운업계 대응현황 점검

해수부, 한국해운협회·HMM과 민·관 공동 '수에즈 운하 통항중단 비상대응반' 구성

[세종=아시아경제 권해영 기자] 문성혁 해양수산부 장관이 "수에즈 운하 통항중단 장기화에 대비해 선사별 비상운영체계를 가동해 피해를 최소화하기 위해 노력해달라"고 당부했다.

문 장관은 28일 수에즈 운하 통항중단에 따른 비상대책 회의를 개최하고 현장 상황 및 국내 주요 선사들의 대응현황을 점검한 자리에서 이 같이 밝혔다.

문 장관은 "에버기븐호 좌초 사고로 수에즈운하의 통항이 중지되면서 국제물류 지연에 대한 우려가 큰 상황"이라며 "각 선사에서는 수에즈운하 인근대기 선박 및 우회 선박의 안전관리에 만전을 기해 주시기 바란다"고 말했다.

지난 23일 에버그린의 초대형 컨테이너선 에버기븐호가 좌초되면서 수에즈 운항에 대한 양방향 통항이 중단됐다. 이에 따라 해수부는 유럽항로를 운항하는 국적선사들과 인근 해역 운항, 선사 대응현황을 모니터링하며 물류 차질을 최소화하기 위해 대응하고 있다.

해수부는 현 사태가 장기화될 가능성에 대비해 자체적으로 운영하던 대응반을 한국해운협회, HMM 등 관계기관들이 참여하는 민·관 공동 대응체계로 확대한 '수에즈 운하 통항중단 비상대응반'을 구성했다. 이번 대책회의에서는 수에즈 운하 인근 해상에서 대기 중인 2만4000TEU급 컨테이너선 HMM 그단스크호 선장과 위성통신을 실시해 현지 동향을 청취하고 선원들의 부식, 선용품 현황 등을 점검했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr