KT새노조 "취임 첫해 구현모 사장 성적표는 'D'등급"

2020년 경영평가서 4번째 등급

통신 3사 중 KT만 매출 감소

영업익 성장률 낮고…무선 경쟁력↓

"혁신의지 실종…내부 우려 목소리"

KT 새노조는 구현모 KT 사장의 취임 첫 해인 2020년 경영평가를 시행한 결과 구현모 사장이 종합 평가에서 전체 4번째 등급인 'D' 등급을 받았다고 28일 밝혔다.

주요 평가 항목은 매출과 이익 등 경영실적 평가와 윤리경영, 노동인권, 지속가능경영 등 ESG(환경·사회·지배구조) 성과 평가다. 이를 종합해 A~F 등 6개 등급으로 평가한다. 자체 경영평가는 전임인 황창규 전 KT 대표이사 회장 때부터 실시해왔다.

KT 새노조는 KT가 통신 3사 중 유일하게 2020년 매출이 감소했음을 지적했다. KT의 2020년 매출은 23조9167억원으로 전년 대비 1.7% 감소했다. SK텔레콤이 5.0%, LG유플러스는 8.4% 증가한 바 있다. 같은 기간 영업이익 성장률도 KT가 2.1%성장한 데 그쳤으나, SK텔레콤과 LG유플러스는 각각 21.8%, 29.1% 성장했다.

본업인 통신업에서 무선시장 점유율은 KT가 24.7%로 2019년 말(26.3%)보다 1.6%포인트 낮아졌다. 1위인 SK텔레콤과의 격차는 벌어지고, 3위인 LG유플러스와는 차이가 좁혀진 점이 문제라는 지적이다. KT가 강점을 지닌 유선시장인 초고속인터넷도 41.1%로 전년보다 0.1%포인트 줄어 통신 3사 중 유일하게 시장점유율이 감소했다.

구현모 사장의 핵심 전략이 탈(脫)통신 전략 역시 미래 먹거리로 보기엔 부족한 수준이란 지적도 나왔다. KT 그룹의 B2B 매출 중 기업회선, 기업 IT/솔루션, AI/DX 부문 합산 기준 매출은 전년 대비 2.0% 증가한 2조7741억원으로 집계됐다. 이는 연결 매출의 11.6% 수준이다.

ESG와 노동, 기업문화 등에서는 윤리경영과 통신공공성, 일하는 방식 및 내부혁신, 노동인권 측면 등으로 나눠 비판했다.

KT 새노조는 "구현모 사장은 취임 이후 1년 내내 탈(脫)통신과 디지털 플랫폼 기업(Digico·디지코) 전환을 표방하며 홍보와 단기적 주가 올리기에만 열중했다"며 "KT 출신으로서 의미있는 혁신을 가져올 것이란 기대와는 정반대로 광역본부체제 도입 이후 본업인 통신이 오히려 방치되고 과거퇴행적인 허수 영업이 부활하는 등 내부 비판이 높아지고 있다"고 지적했다.

그러면서 "기업지배구조 개선 측면에서도 구사장이 표방한 디지코에 걸맞는 사외이사진의 보강은 없이 구태의연하게 기존 이사를 연임시키는 등 혁신의지의 실종이란 평가가 제기된다"며 "KT 내부적으로 구 사장의 경영 능력에 대해 심각한 우려의 목소리가 나오고 있다"고 목소리를 높였다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr