KT, 예비창업자에 '유동인구·월매출' 등 핵심 상권정보 제공

소상공인 무료 상권분석 플랫폼

'KT 잘나가게'

[아시아경제 차민영 기자] #. 종로구 신영동 72-10 고석빌딩의 월평균 유동인구는 490명이고 인근 상주인구는 3112명입니다. 올해 1월 매출 평균은 6146만원이고 추천 업종은 편의점입니다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,300 전일대비 450 등락률 +1.62% 거래량 1,683,335 전일가 27,850 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 KT, 광명시청에 클라우드 기반 화상회의 플랫폼 공급"넷플릭스 독주 막자" 웨이브의 반격, 1조 콘텐츠 투자[특징주]잘 가는 통신주…SK·KT·LG 모두 상승세 "배당·실적" close 는 소상공인 대상 무료 빅데이터 상권분석 플랫폼인 ‘잘나가게’에서 기존 사업주뿐 아니라 예비 창업자를 위한 상권분석 서비스인 ‘타지역상권’을 신규 제공한다고 28일 밝혔다.

창업을 고민 중인 예비창업자들이 KT 잘나가게의 타지역상권 탭에서 업종과 주소를 선택하면 주변 상권의 ▲유동인구와 ▲매출정보 ▲고객동선 등 핵심 정보를 제공하고, 창업 업종의 운영팁까지 '잘나가게TIP'이라는 이름으로 함께 제공한다. 타지역상권에선 어떤 지역이라도 건물과 업종별로 상권정보를 한 눈에 볼 수 있다.

유동인구 정보는 매월 유동인구를 예측한 데이터와 함께 요일 및 시간대별 유동인구 등의 가게 주변 인구정보 데이터를 제공한다. 1년간의 유동인구 변화량 등을 제공해 해당 지역 상권의 변화를 파악할 수 있도록 했다.

매출 분석은 주변의 선택업종 및 연관업종의 지난 달 평균매출과 1년간의 매출 추이, 1회 평균 결제금액 등의 정보를 볼 수 있으며, 실제 소비 인구의 성·연령·시간·요일대별 통계도 볼 수 있다. 또한 해당 업종의 경쟁 점포 위치, 점포 수 변화, 평균 영업 기간 등의 정보도 확인할 수 있다. 잠재 고객들의 동선과 영업반경 정보도 제공한다. 건물을 중심으로 주변 상권을 분석해 점포를 찾는 고객이 주로 어느 방향에서 오는지, 몇 미터 안에 있는 사람들이 이용하는 지를 지도에 표시해 보여준다.

'네이버 부동산'과 연계해 온라인 접근성도 높인다. 네이버 부동산 분양 탭의 '상가·업무' 메뉴를 선택하면 KT 잘나가게에서 제공하는 상권정보를 확인할 수 있다. 더 자세한 정보를 원하면 언제든지 '잘나가게 상권정보 더보기'를 눌러 잘나가게 홈페이지로 이동할 수 있다.

서비스는 무료이며 타지역상권 서비스의 경우 상권 분석 정보의 남용을 막기 위해 건물별 1일 조회 수는 3회로 제한된다. 신청 및 상세 안내는 KT 잘나가게 홈페이지와 고객센터를 통해서 확인할 수 있다.

최준기 KT AI/BigData사업본부장 상무는 "소상공인을 위한 빠르고 쉬운 빅데이터 상권분석 서비스인 잘나가게가 예비창업자를 위한 타지역상권 서비스를 오픈하고 네이버 부동산과의 서비스 연동도 시작했다"며 "앞으로도 소상공인에게 가장 필요하고 도움이 되는 정보를 제공하겠다"고 말했다.

