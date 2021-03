펭수와 영어 말하기 연습해볼까…'AI펭톡' 29일 개통

초 3~6학년 대상 영어말하기 연습 서비스 개발

영어수업 중 말하기 활동과 방과후에 활용 가능

매월 말 서비스 이용 학교 모집 예정

[아시아경제 한진주 기자] 교육부와 EBS가 인공지능(AI) 기반 영어 말하기 연습 시스템 'AI 펭톡' 서비스를 29일부터 개통한다.

AI 펭톡은 인기 캐릭터 펭수를 활용해 초등학교 3~6학년 학생들에게 영어말하기 환경을 제공해 기초 의사소통능력을 향상시키기 위해 개발한 영어 말하기 연습 서비스다. 1차 신청을 받아 모집한 595개교 17만2000여명을 대상으로 운영된다.

AI 펭톡은 음성인식과 자연어처리 기술을 활용해 AI와 학생 간 1대1 대화 연습 서비스를 제공한다. 2015 개정 영어과 교육과정과 초등 영어교과서 5종, EBS 영어교육자료 등에서 추출한 단어·문장·대화 등을 모바일 기반으로 자유롭게 연습할 수 있도록 발음 교정서비스도 제공한다.

정규 영어수업 중 말하기 활동에서 활용 가능하며, 방과 후에도 가정 등에서 학생의 자기주도 학습용으로 이용할 수 있다. 학습관리시스템(LMS)과 학급관리시스템(CMS)을 지원해 학생, 학부모와 교사에게 학생별 학습상황, 학습결과 분석내용, 학습 상담내용(피드백)을 제공한다.

펭수와 함께 스스로 영어 말하기를 연습할 수 있도록 하면서, 학습량에 따라 보상을 얻는 게임형 학습 방식으로 성취 동기를 느낄 수 있도록 구성했다.

교육부가 시범학교 운영 결과 학생들은 주로 오전 수업 중이나 오후 8시 이후 자율학습과 숙제를 하면서 연습 시스템을 활용하는 것으로 나타났다. 시범 활용한 학생들을 대상으로 사전·사후 분석 결과 학생들의 흥미·자신감 향상, 자기주도 학습시간 증가에 효과가 있는 것으로 조사됐다.

교육부와 EBS는 매월 말 서비스 이용 학교를 추가 모집하고, 점진적으로 전국 초등학교를 대상으로 시스템 운영 확대를 추진한다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "AI 영어 말하기 연습 시스템이 학생들의 자기주도적 학습 역량을 키워주고, 영어 학습 환경의 편차를 줄여나갈 것으로 기대한다"며 "현장에서 안정적으로 운영될 수 있도록 교사 연수를 지속적으로 지원하고, 시스템 고도화를 통해 전국 초등학생에게 차별 없는 영어 학습 환경이 제공될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

