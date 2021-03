바이든, 中일대일로 견제할 인프라 계획 제안

英총리와 인프라 프로젝트 논의



[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 대통령이 보리스 존슨 영국 총리에게 중국의 '일대일로'에 대응할 민주주의 국가들의 인프라 계획을 제안했다.

바이든 대통령은 26일(현지시간) 기자들을 만난 자리에서 존슨 총리와 통화한 사실을 밝히며 "나는 우리 민주주의 국가들이 모여 전 세계의 도움이 필요한 지역들을 지원하는 (일대일로와) 유사한 이니셔티브를 제안했다"고 말했다.



이번 미국판 일대일대 구축 제안은 그가 첫 공식 기자회견에서 "내 눈 앞에서 중국이 세계 최강국이 되는 일은 없을 것"이라고 밝힌 것과 궤를 같이 한다. 존슨 총리도 브렉시트 위기를 돌파할 승부수로 일대일로에 관심을 가지고 있어왔다.

일대일로는 2013년 시진핑 중국 국가주석의 제안으로 시작된 국가 전략으로, 중국을 중앙아시아-유럽과 연결해 중국의 경제영토를 확장하는 프로젝트다.

세계 경제 1, 2위국인 미국과 중국의 패권다툼 분위기가 완연한 상황에서 도널드 트럼프 행정부 뿐만 아니라 미국 의회에서도 중국의 일대일로를 견제해야 한다는 목소리가 자주 흘러나왔다.

미국 정부가 중국의 일대일로에 맞서 민간부문에 대한 해외투자를 늘리는 방안을 추진하고 있지만 일대일로의 대안을 제공할 100여 국가들부터 설득해야 하는 상황이다.

금융정보업체 레피니티브에 따르면 이들 국가에서 작년 중순 현재 일대일로와 연계해 추진하는 철도, 항만, 고속도로 등 인프라 프로젝트는 2600개가 넘고 금액은 3조7000억달러(약 4200조원)에 달하는 것으로 추산되고 있다.

