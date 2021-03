[아시아경제 유현석 기자] 충청북도 증평에서 교회 신도 25명이 코로나19에 무더기 확진됐다.

26일 증평군에 따르면 이날 오전 증평읍 소재 모 교회에 다니는 두 가족 5명이 코로나19 양성 판정 받았다. 이어 오후 같은 교회 신도 20명이 추가 확진됐다.

이 교회에서는 전날 20대 신도 1명이 먼저 확진된 바 있다.

방역당국은 최근 이 교회를 다닌 52명을 추적 검사해 추가 감염자를 찾아냈다.

확진자들은 지난 24일 예배에서 접촉한 것으로 전해졌다. 이 교회 감염자는 이틀 새 26명으로 늘었다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr