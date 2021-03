성동구 75세 이상 어르신 백신 접종 동의율 82% 넘어

백신 접종 동의 신청 1주일 만에 만 75세 이상 어르신 82% 넘게 동의, 기대치 70% 크게 웃돌아 ...24일 화이자 백신 약 8만1000여명 분 입고, 영하 75℃ 초저온 냉동고 보관...성동구청 3층 설치된 ‘서울시 1호 백신예방접종센터’ 운영 준비 완료

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 4월1일부터 시작되는 만 75세 이상 어르신 대상 백신 접종 동의율이 신청 접수 1주일 만에 82%가 넘었다고 밝혔다.

이는 기대치인 70%를 크게 웃도는 수치다.

구는 오는 4월1일부터 성동구청 3층에 설치된 ‘서울시 1호 백신접종센터’의 본격적인 운영에 앞서 지난 20일부터 75세 이상 어르신을 대상으로 백신 접종 동의 신청을 받았다.

어르신들의 편의를 위해 각 동별 통장이 어르신 세대를 직접 방문해 백신접종 동의서와 안내문, 예진표를 전달한 후 동의를 받거나 거주지 동 주민센터에서도 신청 접수를 병행했다.

현재(3월26일 오후 6시 기준)까지 성동구 거주 만 75세 어르신 총 1만9170명 중 82.21%인 1만5759명이 접종에 동의했다.

오는 3월30일까지 동의서 신청 접수를 받는다.

구는 어르신들의 본격적인 접종에 대비해 총 5대의 셔틀버스를 동별 지정장소와 구청 백신접종센터를 운행, 어르신들이 편리하게 센터에 방문할 수 있도록 할 계획이다.

한편 지난 24일에는 성동구청 백신접종센터에 화이자 백신이 입고됐다. 인천국제공항을 통해 국내에 도착한 화이자 백신은 중앙예방접종센터인 국립중앙의료원을 거쳐 성동구청에 수송됐다. 약 8만1000여 명이 접종받을 수 있는 분량이다.

일부는 타 자치구로 이송된다. 백신은 서울대병원 의료진, 성동구청 관계자, 군인, 경찰의 철저한 관리 하에 영하 75℃ 초저온 전용 냉동고에 안전하게 보관됐다.

구는 초저온 냉동고의 적정온도를 벗어날 경우 자동으로 알려주는 알람 장치와 만일의 사태에도 백신을 안전하게 지킬 수 있는 무정전 전원장치 설치를 일찌감치 완료했다.

백신은 서울대 병원 소속 약사가 상주하면서 보관과 관리를 맡으며, 야간에는 군인 1명, 청원경찰 1명이 백신 보관 장소를 지킨다.

서울시 전 자치구 백신접종센터의 표준인 성동구청 백신접종센터는 서울대학교병원이 센터의 접종 업무를 전담하는 전국 최초의 특화운영모델이다.

서울대 병원 의사 및 간호사 17명, 구 행정인력과 군, 경, 소방공무원 등 총 43명이 근무한다. 특히 인근 한양대 병원과 협력체계를 구축해 응급상황 발생 시 즉시 대응할 수 있는 체계를 갖췄다. 접종 대상자를 위한 전용 승강기부터 예진실, 접종실, 이상반응 모니터링 대기실까지 동선을 한 방향으로 설계해 신속하고 안전하게 접종을 받을 수 있도록 했다.

정원오 성동구청장은 “모두의 일상을 되찾을 ‘백신의 시간’이 시작된 만큼 모든 주민들이 안전하게 접종을 받을 수 있도록 무거운 책임감을 갖고 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr