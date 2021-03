정 총리, AZ백신 접종…"안전성 입증, 걱정 안해도 돼"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 26일 아스트라제네카 백신을 직접 접종받은 뒤 "국내에서 접종 중인 백신은 그 효과성과 안전성이 과학적으로 입증됐다"며 "전 세계적으로 널리 접종이 이뤄지고 있기 때문에 국민들이 전혀 걱정하지 않아도 된다"고 말했다.

정 총리는 이날 오후 서울 종로구보건소에서 아스트라제네카 백신을 접종받았다. 예방접종률 향상 및 대국민 신뢰 제고를 위해 중앙재난안전대책본부장을 맡고 있는 정 총리가 직접 백신을 접종받아 안정성을 입증하겠다는 취지다. 권덕철 보건복지부 장관(중대본 1차장)과 전해철 행정안전부 장관(중대본 2차장)도 함께 접종받았다.

정 총리는 백신 접종 후 관찰실에서 일정 시간 대기했다. 이 자리에서 "이제까지 여러 번 경험했던 예방접종과 특별히 다르지 않았고, 접종 후 30분이 지난 지금까지 별다른 이상을 느끼지 못하겠다"고 말했다. 이어 "국민들이 안심하고 접종에 참여할 수 있도록 백신에 관한 정확한 정보를 있는 그대로 투명하게 알리겠다"고 강조했다.

아스트라제네카 백신은 이번 주부터 요양병원과 시설에 있는 65세 이상 고령층 접종을 시작했고, 다음 주부터는 75세 이상을 대상으로 우선 접종된다.

정 총리는 "코로나19로부터 어르신의 건강을 지킬 수 있도록 자녀와 주변 이웃이 접종을 적극 권유해 달라"며 "어르신들도 정부를 믿고 망설임 없이 접종에 참여해 주기 바란다"고 당부했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr