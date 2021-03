티웨이항공, 올해의 광고상 라디오 부문 대상

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공은 26일 한국광고학회가 선정한 ‘제28회 올해의 광고상’에서 ‘티웨이타고 양양갈거양’으로 라디오광고 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

올해의 광고상은 한국광고학회가 1993년부터 실시해 온 행사로 올해는 2020년 한 해 동안 국내 각 매체를 통해 집행된 광고를 대상으로 이론적, 실무적 측면에서 우수한 광고물을 심사하고 수상작을 선정했다.

라디오광고 부문 대상을 수상한 ‘티웨이타고 양양갈거양’은 지난해 6월 부산~양양, 광주~양양 노선에 신규 취항하면서 선보인 CM송 광고로 제일기획이 제작을 맡았다.

티웨이항공은 다음달 2일부터 양양 노선을 매일 1회 운항을 재개하며 영호남에서 강원도를 오가는 승객들의 편리한 이동을 돕는다. 현재 홈페이지와 모바일을 통해 양양 노선 특가 항공권을 편도총액 1만5000원부터 판매하고 있다.

티웨이항공 관계자는 "양양 가는 하늘길을 티웨이항공과 함께 쉽고 빠르게 즐겨보시기 바란다"라며 "앞으로도 다양한 콘텐츠로 고객들에게 더 친근하게 다가갈 수 있는 티웨이항공이 되겠다"라고 말했다.

