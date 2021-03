'새내기' 라이프시맨틱스, 최초 비대면 '진료→약배송'…비대면 진료 플랫폼 폭발적 성장

[아시아경제 박형수 기자] 코스닥 시장 새내기 라이프시맨틱스 라이프시맨틱스 347700 | 코스닥 증권정보 현재가 16,250 전일대비 600 등락률 +3.83% 거래량 3,254,784 전일가 15,650 2021.03.26 10:31 장중(20분지연) 관련기사 라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.31%라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.71% close 가 강세다. 라이프시맨틱스 라이프시맨틱스 347700 | 코스닥 증권정보 현재가 16,250 전일대비 600 등락률 +3.83% 거래량 3,254,784 전일가 15,650 2021.03.26 10:31 장중(20분지연) 관련기사 라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.31%라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.71% close 가 국내 최초로 ‘원격진료→처방전 전송→약품 배송’으로 이어지는 원스톱 비대면 진료를 선보이면서 주가에도 영향을 준 것으로 보인다. 국내에서는 정부 지침과 감염병예방법 개정을 통해 한시적으로 비대면 진료 서비스를 제공할 수 있다.

26일 오전 10시19분 라이프시맨틱스는 전날보다 5.43% 오른 1만6500원에 거래되고 있다.

라이프시맨틱스 라이프시맨틱스 347700 | 코스닥 증권정보 현재가 16,250 전일대비 600 등락률 +3.83% 거래량 3,254,784 전일가 15,650 2021.03.26 10:31 장중(20분지연) 관련기사 라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.31%라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.71% close 는 자체 개발한 개인건강기록(PHR) 플랫폼 ‘라이프레코드’에 기반해 클라우드 환경에서 고객사(3rd Party)가 디지털 헬스 서비스와 솔루션을 효율적으로 개발하고 안정적으로 운용할 수 있도록 의료 정보ㆍ인공지능ㆍ보안 기술을 통합 제공하는 디지털헬스 기술플랫폼 사업자다.

라이프시맨틱스 라이프시맨틱스 347700 | 코스닥 증권정보 현재가 16,250 전일대비 600 등락률 +3.83% 거래량 3,254,784 전일가 15,650 2021.03.26 10:31 장중(20분지연) 관련기사 라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.31%라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.71% close 는 올해 1월부터 내국인 비대면 서비스를 개시했다. 앞서 라이프시맨틱스 라이프시맨틱스 347700 | 코스닥 증권정보 현재가 16,250 전일대비 600 등락률 +3.83% 거래량 3,254,784 전일가 15,650 2021.03.26 10:31 장중(20분지연) 관련기사 라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.31%라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.71% close 는 지난해 6월 민간 규제샌드박스 1호로 재외국민 대상 비대면 진료 서비스에 대한 임시허가를 받았다.

라이프시맨틱스 라이프시맨틱스 347700 | 코스닥 증권정보 현재가 16,250 전일대비 600 등락률 +3.83% 거래량 3,254,784 전일가 15,650 2021.03.26 10:31 장중(20분지연) 관련기사 라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.31%라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.71% close 닥터콜 서비스 대상은 재외국민에서 내국인까지 확대되면서 참여 요양기관 수도 급증하고 있다. 라이프시맨틱스 라이프시맨틱스 347700 | 코스닥 증권정보 현재가 16,250 전일대비 600 등락률 +3.83% 거래량 3,254,784 전일가 15,650 2021.03.26 10:31 장중(20분지연) 관련기사 라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.31%라이프시맨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.71% close 에 따르면 닥터콜 서비스 네트워크에 참여를 요청한 요양기관 수는 지난 23일 기준으로 총 180곳에 달한다. 재외국민 대상 닥터콜 서비스의 참여 의료기관도 분당서울대병원 등 3곳에서 8곳으로 확대됐다.

규제샌드박스로 진행하는 재외국민 대상 닥터콜의 참여 의료기관 확대는 복지부 협의와 산업부 승인을 거친다.

김상표 키움증권 연구원은 "헬스 케어 산업이 단순히 웰니스 산업에 국한하지 않고 IT기술, 금융 등과 결합한 모델을 통해 시장이 확대되는 부분으로 구분한다"며 "글로벌 디지털헬스 시장과 치료제 시장의 가파른 성장에 따라 비대면 진료 자체가 갖는 시장보다도 비대면 진료를 통해 촉발되는 전후방산업의 성장이 더욱 클 것"이라고 분석했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr