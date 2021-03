영등포구, 청년 빅데이터 전문가 키운다

디지털 인재 양성 위한 ‘청년 데이터 사이언스 빅데이터 분석 초급과정’ 운영...4월10~5월29일 주 1회, 8시간 교육…수강료 전액 무료, 4월6일까지 온라인 접수... 통계 기초, 데이터 분석 기법 이해, 프로젝트 수행 등 이론·실습 병행

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 4차 산업혁명 및 한국판 뉴딜 종합계획에 발맞춘 IT 인재 양성을 위한 ‘청년 데이터 사이언스 빅데이터 분석 초급과정’을 4월부터 운영한다.

최근 IT 분야의 신(新) 성장동력으로 각광받고 있는 데이터 사이언스는 정형·비정형 형태의 다양한 데이터로부터 의미있는 정보를 추출하고 새로운 가치를 창출하는 기술을 뜻한다.

다가오는 4차 산업혁명 시대와 ‘디지털 뉴딜’을 핵심사업으로 하는 한국판 뉴딜 종합계획에 대비, 구는 빅데이터 분석을 포함한 다양한 데이터 사이언스 관련 교육을 운영함으로써 청년들의 IT역량을 강화, 취·창업성공의 발판을 마련한다는 방침이다.

이번 교육은 4차 산업 전문교육기관인 한국경영인증원(KMR)이 주관, 4월10일부터 5월29일까지 매주 토요일 오전 9~ 오후 6시, 총 7회 진행된다. 교육비는 전액 무료다.

올해는 분석기법의 이해와 계획을 수립하는 이론교육에서부터, 파이썬(Python)을 활용한 예제를 실습하는 이론 활용 실습과정과 프로젝트 수행을 통한 교육 성취도 평가도 진행할 계획이다.

상세 교육과정으로는 ▲데이터 분석 및 통계 기초 ▲데이터 분석 기법의 이해 ▲데이터 분석 활용 및 프로젝트 계획 수립 ▲프로젝트 수행 ▲특강 및 프로젝트 결과 발표의 내용으로 구성된다.

모든 교육과정은 이론과 실습을 병행한 수업으로 진행되며, 교육 후반부에는 프로젝트 수행에 대한 교육 성취도 평가를 진행하고, 평가 결과 우수 수강생을 대상으로 ‘한국경영인증원장상’ 시상도 예정돼 있다.

빅데이터 분석 입문수준 이상의 기본지식을 갖춘 만 19세 이상~39세 미만 청년이라면 신청할 수 있으며, 4월6일까지 한국경영인증원 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

총 24명의 청년을 선착순 모집, 영등포에 거주하는 청년 또는 영등포구에서 진행한 교육 수료생을 우선 선발한다.

교육 관련 문의는 한국경영인증원 미래전략팀으로 하면 된다.

이번 교육은 코로나19 재확산을 방지하기 위해 오리엔테이션을 포함한 전 교육과정을 ZOOM 프로그램을 활용한 비대면 방식으로 진행한다.

이에 수강생들은 반드시 인터넷 접속이 가능한 개인 컴퓨터를 필수 준비해야 한다.

채현일 영등포구청장은 “이번 교육은 정부의 한국판 뉴딜 종합계획 및 일자리 창출 계획에 부합하는 디지털 인재의 육성과 전문지식 함양을 통한 청년들의 취·창업 역량을 강화하는 데 도움이 되려고 마련한 것”이라며 “데이터 산업시장의 지속적인 성장세와 더불어, 이번 교육을 수료한 많은 청년들이 디지털 산업 분야에서 뚜렷한 두각을 나타내며 활약하게 되길 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr