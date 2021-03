롯데온 새 수장, 나영호 이베이코리아 본부장 내정

[아시아경제 김유리 기자] 롯데그룹 유통 계열사 통합 온라인몰 '롯데온'의 새 수장으로 나영호 이베이코리아 전략기획본부장이 내정됐다.

25일 유통업계에 따르면 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 4,000 등락률 +3.31% 거래량 139,283 전일가 121,000 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 롯데 '혁신' vs 이마트 '전략' … 이베이코리아 인수전 강대강강희태 롯데 부회장, e커머스 사업 승부수 띄워 '유통명가' 회복 나섰다이베이코리아 인수전, 롯데 "충분히 관심"·이마트 "진지하게 고민"(종합) close 은 지난달 롯데온 사업 부진의 책임을 지고 사임한 조영제 이커머스 사업부장(대표) 후임으로 나 본부장을 영입하기로 하고 이를 위한 최종 절차를 밟고 있다. 임명은 다음주 이뤄질 것으로 전망된다.

나 본부장은 1996년 롯데그룹 광고 계열사 대홍기획에 입사해 롯데닷컴 설립부터 전략, 마케팅 등 주요 업무를 수행한 바 있다. 그는 2007년 이베이코리아에 합류한 후 전략기획본부장을 맡아 간편결제 시스템 '스마일페이' 사업을 이끌었다. 현대카드와 함께 선보인 전용 신용카드 '스마일카드' 사업도 주도했다. 스마일페이·스마일카드 서비스를 통한 이베이코리아 충성 고객이 늘었다는 평가다.

업계는 이베이코리아의 굵직한 사업을 총괄한 나 본부장이 변화가 시급한 롯데온의 수장으로서 기대에 걸맞은 역할을 해나갈 것으로 봤다.

롯데는 조 사업부장의 사임을 발표하면서 후임으로 외부 전문가를 영입할 계획이라고 밝혔다. 강희태 롯데그룹 유통 BU(사업부문) 부회장 겸 롯데쇼핑 대표 역시 지난 23일 주주총회에서 롯데온과 관련해 외부 전문가를 사업부장으로 선임하겠다고 밝힌 바 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr