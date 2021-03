[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 3월부터 우수기 전까지 거창읍과 면 단위 하수처리구역 내에 우·오수관로 준설사업을 한다고 25일 밝혔다.

군은 퇴적물로 인한 배수 불량 등 하수의 흐름을 방해하는 요소를 제거하여 유해 해충의 서식과 악취 발생을 사전 예방하는 데 중점을 두고 있다.

장봉기 수도사업소장은 "각종 퇴적물로 인한 배수불량, 맨홀 등 하수의 흐름을 방해하는 여러 요소를 선제적으로 해소함으로써 장기적으로 하수(우·오수)관로에 대한 정비계획을 수립·시행, 집중호우에 따른 침수피해를 예방하겠다"고 했다.

거창군은 예년과는 다르게 여름철에 집중되던 강우 패턴이 앞당겨지는 현상과 장마로 인해 발생하는 악취와 배수불량에 대비, 우·오수관로 4.5㎞에 대해 사전 CCTV조사 후 준설을 시행할 계획이다.

