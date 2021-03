주금公, 40조 규모 ESG채권 발행…서민 주거안정 지원

가계부채 구조적 개선…저리 재원조달 이어갈 것

[아시아경제 이광호 기자]한국주택금융공사는 올해 약 40조원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조)채권을 국내외에서 발행할 계획이라고 25일 밝혔다.

주금공은 올해 가계부채의 구조적 개선과 포용금융을 통한 서민의 주거 안정을 위해 ESG채권을 분기별로 약 10조원씩 발행할 예정이다.

특히 만기 40년 이상 정책모기지 공급을 위한 장기물 발행 확대에도 적극 나설 방침이다.

주금공은 지난 2019년 3월부터 올해 3월까지 총 79조6000억원(잔액 71조4000억원) 규모의 ESG채권을 발행, 이를 통해 약 61만 가구에 저리의 장기 고정금리 주택담보대출을 공급했다.

이는 국내 최대 발행규모로 지난해에는 국내 ESG채권시장 전체 물량(55조6000억원) 중 약 83.8%인 46조5000억원을 공급했다.

아울러 주금공은 ESG채권시장 활성화를 위한 인프라 구축에도 일조했다. 한국거래소의 사회적책임투자 세그먼트 운영지침을 만드는데 참여하고 발행사의 상장비용 면제 등 인센티브를 적극 건의해 성사시켰다.

이에 따라 그동안 ESG채권 인증 등 추가비용 부담으로 상장을 망설였던 기업들의 적극적인 참여가 있을 것으로 예상된다. 이는 또 ESG채권 시장 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

주금공 관계자는 "올해 채권시장은 지난해와 마찬가지로 코로나19 여파에 따른 변동성 장세가 지속될 가능성이 크다"며 "시장 불확실성에 대비하기 위한 재원조달 수단 다변화 등 시장상황에 맞는 발행전략을 구사해 저리의 재원조달을 이어 나가겠다"고 말했다.

