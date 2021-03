멸종위기 ‘구상나무’, 유전자 이력관리로 복원 가능성 열려

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 멸종위기에 처한 구상나무 복원에 한 발자국 다가섰다. 유전자(DNA) 이력관리를 이용한 복원재료 확보와 관리기술을 마련하면서다.

24일 산림청에 따르면 구상나무는 신생대 3기부터 현재에 이르기까지 수백만년 동안 우리나라 산(山) 정상부(해발고도 1000m 이상)에서 적응·서식한 특산수종이다.

산의 정상부 고산지역은 바위가 많고 흙이 적다. 이 때문에 양분이 부족하고 눈비가 내리더라도 수분을 오랫동안 머금을 수 없어 건조해지기 쉽다. 더구나 바람이 강하게 불고 온도가 낮아 나무가 자라기에는 매우 혹독한 환경이다.

그런데 이러한 혹독한 환경에서 견뎌온 구상나무가 최근에는 인간의 간섭과 환경변화에 따른 서식지 악화로 분포면적이 감소하는 실정이다. 2019년 산림청의 전국 실태조사에선 전국 구상나무의 쇠퇴율이 33%에 이르는 것으로 확인됐다.

앞서 2011년 세계자연보전연맹(IUCN)은 구상나무를 위기종으로 분류하기도 했다.

반면 그간 구상나무의 복원은 쉽지 않았다. 다른 수종에 비해 상대적으로 생장이 느린데다 관리가 어려워 복원재료로 활용하는데 5년 이상의 시간이 필요했기 때문이다.

여기에 세계식량농업기구(FAO)는 구상나무처럼 멸종위기에 처한 종을 복원할 때 유전적으로 적절한 재료를 사용해 지역의 고유성을 훼손하지 않는 방식으로 유전 다양성을 복원할 것을 권장해 복원과정이 까다로웠다.

하지만 산림청 국립산림과학원 산림생명정보연구과가 유전자 식별표지를 이용한 분석으로 나무마다 다른 유전특성을 분석해 대상지역에 적합한 개체를 확보하는 유전자 이력관리 시스템을 구축하고 이를 통해 복원이 필요한 지역에 가장 적절한 개체를 선발하는 기술을 확보함으로써 구상나무 복원의 길이 열렸다.

실제 산림과학원은 최근 시험을 통해 구상나무 복원 가능성을 높였다. 시험은 유전자 이력관리를 적용해 구상나무 잔존집단인 금원산에 복원시험지를 조성하고 2019년 5월 어린 구상나무 1350본을 심은 후 이듬해 10월 생존율을 확인하는 방식으로 진행됐다.

이 결과 어린 구상나무는 99%가 생존했으며 생육상태도 양호해 초기 활착에 성공한 것으로 확인됐다.

산림청 김원중 백두대간보전팀장은 “유전자 이력관리를 이용한 복원기술은 앞으로 구상나무 뿐 아니라 기후변화에 취약한 우리나라 고산 침엽수종 숲 건강성을 회복하는 데 주효한 역할을 하게 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

