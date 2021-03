[아시아경제 김유리 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 172,000 전일대비 1,000 등락률 -0.58% 거래량 114,593 전일가 173,000 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 오늘 주총 신세계·이마트·현대百…'미래형 리테일' 전략은(종합)"온·오프 경계 허문 미래형 리테일" 주총으로 보는 유통업계 비전은이베이코리아 인수전, 롯데 "충분히 관심"·이마트 "진지하게 고민"(종합) close 는 24일 정기주주총회를 열고 김연미 성균관대학교 법학전문대학원 부교수를 감사위원이 되는 사외이사로 선임했다고 밝혔다. 이마트의 기업분할 이후 첫 여성 사외이사로 임기는 2023년 3월까지 2년이다.

김연미 사외이사는 자본시장법과 상법에 정통한 전문가다. 서울대학교 법학과를 졸업하고 듀크대학교 로스쿨과 서울대학교 대학원 법학과 박사 과정을 수료했다. 제36회 사법고시에 합격하고 김앤장 법률사무소와 홍익대학교 법학대학 조교수를 거쳤다. 현재 성균관대학교 법학전문대학원 부교수로 재직 중이다.

이마트는 김연미 사외이사 선임과 관련 "급변하는 경영 환경에 맞춰 다양한 시각을 의사 결정에 반영하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영도 강화해 나간다는 취지"라고 설명했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr