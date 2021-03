[공직자 재산]윤석헌 금감원장 32억…급여 저축 ↑

전년도 보다 1억7000만원 늘어

김근익 금감원 수석부원장 11억 신고

[아시아경제 오현길 기자] 윤석헌 금융감독원장 재산이 32억원으로 전년도 보다 1억7000만원 가량 증가했다.

25일 정부공직자윤리위원회가 관보를 통해 공개한 공직자 정기 재산변동사항 신고내역에 따르면 윤 원장은 본인과 배우자 및 모친을 포함해 32억8661만원의 재산을 신고했다.

재산 대부분은 보험을 포함한 예금이다. 본인 예금은 15억3498만원으로, 전년보다 4419만원 늘었다. 윤 원장은 급여 저축 등으로 예금이 늘어났다고 설명했다.

신한은행에 8억8000만원, 우리은행에 1억6000만원 가량 예금을 보유하고 있다. 또 삼성생명에는 1억원대 보험계약을 유지하고 있다.

배우자 및 모친은 예금으로 각각 11억9418만원, 8817만원을 보유했다.

부동산 등 나머지 재산은 가액변동으로 전년도 4억8500만원보다 소폭(3900만원) 감소했을 뿐 큰 변동사항이 없었다.

본인 명의로 강원도 춘천시 우두동 아파트, 현재 거주 중인 서울시 용산구 오피스텔 전세권을 포함해 모친 명의로 춘천 석사동 아파트를 소유했다.

또 본인 명의의 2019년식 SM6 승용차를 신고했다.

김근익 금감원 수석부원장은 11억8572만원의 재산을 신고했다.

본인과 배우자, 장남 등 예금이 4억8432만원이며, 본인 소유로 5억3500만원의 안양시 평촌동 아파트 등을 보유하고 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr