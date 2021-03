나우, 스타벅스 플라스틱 컵으로 친환경 상품 만든다

[아시아경제 이승진 기자] 친환경 아웃도어 브랜드 나우가 스타벅스 플라스틱컵으로 친환경 상품을 만든다.

나우는 스타벅스와의 협업을 통해 소비자들이 폐플라스틱 리사이클링 전 과정(배출-수거-재생산)에 직접 참여해 친환경을 위한 습관을 만들어 갈 수 있도록 캠페인을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 협업은 나우의 모기업인 비와이엔블랙야크가 국내 최초로 폐트병 자원 순환 시스템을 구축하며 친환경 제품 생산 기술을 보유했기에 가능했다.

캠페인은 스타벅스의 아이스 음료용 플라스틱 컵 수거부터 시작된다. 스타벅스는 다음달 26일까지 소비자들이 라벨 스티커를 제거한 후 깨끗하게 세척해 물기를 제거한 스타벅스 플라스틱 컵과 투명 생수병(PET)을 나우에 전달하고, 나우는 이를 활용해 ‘K-rPET 재생섬유’의 친환경 라이프스타일 상품으로 재탄생 시킨다.

이 상품는 ‘자연을 해치지 않고 자연 그대로 즐기고 돌아오자’는 나우의 브랜드 가치관을 담아 9월 중 스타벅스 매장에서 출시될 예정이다.

플라스틱 컵 수거 기간 스타벅스는 소비자들의 참여를 독려하기 위해 ‘지구를 위한 작은 습관 - #가치위해같이버려요 챌린지’를 인스타그램에서 진행한다.

스타벅스 플라스틱 컵(뚜껑 제외) 또는 투명 생수병(PET)에 부착된 라벨을 제거하고, 깨끗하게 세척해 물기를 제거한 후 스타벅스 매장 내 비치된 전용 수거함에 넣는 사진과 필수 해시태그를 함께 업로드하면 추첨을 통해 스타벅스 무료 음료 쿠폰을 증정한다. 재탄생 할 상품에 대한 다양한 아이디어를 댓글로 남겨주면 추첨을 통해 리사이클링 상품을 경품으로 증정한다.

나우 관계자는 “소비자들의 생활 환경과 밀접하게 연결돼 있는 스타벅스와 협업을 통해 친환경을 일상에서 재미있고 유쾌하게 즐기자는 나우의 메시지가 잘 전달될 수 있을 것”이라고 말했다.

