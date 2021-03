제주항공, 업계 최초 추석연휴 해외 항공권 펀딩

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,050 2021.03.24 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 제주항공, 4월 관광비행 항공권 판매…8만9000원부터제주항공, 인천~호치민 화물 노선 운항제주항공, 잇따른 안전사고 사과…교육·점검 강화 close 은 인터파크투어와 함께 크라우드 펀딩 플랫폼인 와디즈를 통해 추석연휴에 이용 가능한 해외여행 전세 항공권의 크라우드 펀딩을 진행한다고 24일 밝혔다.

크라우드 펀딩은 소비자가 구매를 원하는 상품의 펀딩에 자발적으로 참여해, 상품 모집 인원을 달성하면 최종 결제 후 해당 상품을 이용하는 구조다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,050 2021.03.24 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 제주항공, 4월 관광비행 항공권 판매…8만9000원부터제주항공, 인천~호치민 화물 노선 운항제주항공, 잇따른 안전사고 사과…교육·점검 강화 close 은 항공업계에서 처음 진행하는 이번 펀딩이 하반기 코로나 안정화 기대감과 소비자 여행심리 회복을 고려해 진행한다고 설명했다.

펀딩 대상은 추석연휴 기간 전세기를 이용하는 왕복 항공권이다. 대상 노선은 대만·사이판·괌·푸꾸옥·보홀·다낭 등 6개 노선이며, 각 지역별 펀딩 모집 인원은 100명이다. 펀딩 기간은 이날 오후 5시30분부터 4월5일까지이며 와디즈 공식 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 참여 가능하다.

항공권 운임은 유류할증료와 공항시설사용료를 포함한 왕복총액운임 기준 47만8000원부터 79만8000원까지 노선별로 차이가 있다. 과거 추석연휴기간의 평균운임과 비교하면 30~50%정도 저렴하다.

출발시점까지 운항노선 간 자가격리 미해제 및 코로나 특수상황으로 운항이 어려울 시 100% 환불이 가능하다. 만약 항공권 환불 대신 국내 호텔 숙박권으로 변경을 원한다면 인터파크투어가 협약한 ‘서울신라’, ‘그랜드하얏트 인천’, ‘파라다이스호텔 부산’ 등 국내 4성~5성 호텔 숙박권으로 전환 가능하다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,050 2021.03.24 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 제주항공, 4월 관광비행 항공권 판매…8만9000원부터제주항공, 인천~호치민 화물 노선 운항제주항공, 잇따른 안전사고 사과…교육·점검 강화 close 관계자는 “이번 진행되는 항공권 펀딩은 포스트 코로나 이후 여행에 대한 희망과 기대를 반영할 것”이라며 “향후 항공업계에 새로운 트렌드가 될 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr