[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆만도=단일판매·공급계약체결 공정공시 불이행, 불성실공시법인 지정예고

◆롯데케미칼=현대케미칼 자금 조달 위해 유상증자 1200억원 참여

◆롯데푸드=이진성 신임 대표이사 선임

◆쌍용차=감사의견 ‘의견거절’로 상장폐지 절차 진행

◆한신공영=최문규·전재식 각자 대표이사 체제로 전환

◆세우글로벌=감사의견 '의견거절'로 상장폐지 절차 진행

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr