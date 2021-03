방글라데시 로힝야 난민촌 대형화재…15명 사망 수백명 실종

[아시아경제 이창환 기자] 방글라데시의 로힝야족 난민촌에서 대형 화재가 발생해 15명이 사망하고 약 400명이 실종되는 참사가 벌어졌다.

23일 현지 언론 등에 따르면 전일 오후 방글라데시 남부 콕스바자르에 있는 로힝야족 난민 캠프에서 큰불이 발생했다.

화재는 처음에는 작은 규모였지만 가옥 내 요리용 가스 실린더가 폭발하면서 걷잡을 수 없이 번진 것으로 전해졌다.

난민들이 사는 집은 불에 취약한 재료로 만든 가건물인데다 제대로된 소화 시설도 없어 불길을 잡기가 어려웠다.

유엔난민기구(UNHCR) 측은 이날 오후 지금까지 15명이 사망하고 약 400명이 실종된 것으로 확인됐다고 밝혔다. UNHCR은 1만채 이상의 가옥이 파괴됐다며 이는 4만5000명 이상의 이재민이 발생했다는 뜻이라고 설명했다.

당국은 소방차와 인력을 대거 투입, 대응에 나섰다. 하지만 불길은 10시간 이상 지속된 뒤에야 잡혔다.

앞서 방글라데시는 2017년 미얀마의 로힝야족 약 75만명에게 피난처를 제공했다. 이들은 당시 미얀마군의 소탕 작전 등을 피해 국경을 넘어 방글라데시로 피신했다.

콕스바자르 지역에 사는 로힝야족 난민의 수는 현재 약 100만 명에 달하는 것으로 추산된다.

