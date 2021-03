강희태 롯데쇼핑 대표 “롯데온 시행착오 송구…외부 전문가 도입”

[아시아경제 임춘한 기자] 강희태 롯데쇼핑 대표는 23일 롯데그룹 유통계열사 통합 온라인몰인 '롯데온' 사업 부진에 대해 사과하고, 외부 전문가 도입을 통한 체질 개선을 약속했다.

강 대표는 이날 서울 롯데빅마켓 영등포점에서 열린 51회 주주총회에서 “이커머스에 많은 시행착오를 겪어 기대한 만큼 성과 거두지 못했고 주주들께 송구하다"며 "외부 전문가를 도입해 그룹 역량을 강화하겠다"며 이같이 말했다.

강 대표는 "코로나19 팬데믹으로 소비가 위축되고 경기 부진 장기화가 예상된다"며 "과감한 변화와 혁신으로 시장의 틀을 바꾸는 게임체인저가 될 것"이라고 밝혔다.

강 대표는 "지난해 전체 매장 30%에 이르는 약 200곳 구조조정을 계획했다"며 "약 120개 점포의 구조조정을 완료했고 향후 2년간 추가로 진행해 이익 중심 성장을 이뤄내겠다"고 말했다.

강 대표는 이베이코리아 인수에 대한 질문에 대해서는 "이베이 코리아 인수는 충분히 관심을 가지고 있다"며 "인수를 검토하기 위해 기업소개서를 수령했으나 구체적인 내용은 공시를 통해 밝히겠다"고 설명했다.

롯데쇼핑은 지난해 코로나19에 직격탄을 맞았다. 매출은 16조761억원으로 8.8% 떨어졌고, 영업이익은 19% 하락한 3460억원으로 집계됐다.

한편, 롯데쇼핑은 이날 강 대표를 사내이사로 재선임하고 강성현 롯데쇼핑 마트사업부 대표와 최영준 재무총괄본부장을 사내이사로 신규 선임하는 안건 등을 처리했다.

