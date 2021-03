한국테크놀로지, 감사보고서 ‘적정’… “샤오미 킬러 아이템으로 승부”

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,260 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,250 2021.03.23 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 한국테크놀로지, 30일 주주총회 개최… “실적으로 주주가치 제고”대우조선해양건설, 대전광역시 일대 1630억 건설사업 ‘첫 삽’《유망종목》 박스권 증시, 핵심 대응 방안 나왔다 close (대표 신용구, 이병길)가 공시를 통해 ‘적정’ 의견의 감사보고서를 제출했다고 23일 밝혔다.

공시에 따르면 한국테크놀로지 연결 매출은 전년대비 약 1069억원 증가한 3231억4839만원, 영업이익은 약 94억원 증가한 51억7217만원을 달성해 흑자전환에 성공했다.

회사는 미래 사업 혁신에 초점을 두고 구조개편 후의 사업 리스크를 대폭 정리했다. 우려 사업들은 구조조정을 단행해 재무제표상에서 상각해 재무구조를 개선했다.

특히 샤오미 파트에서는 스마트폰 사업을 축소하는 대신 공식 A/S를 탑재한 샤오미의 킬러아이템을 선보여 판매고를 늘려나간다는 계획이다.

신용구 한국테크놀로지 대표이사는 "지난해 재무제표가 30% 변동 공시때보다 변동은 있지만 여러 상황을 고려해 구조조정에 힘썼다"면서 "감사의견 개별과 연결 모두 적정의견을 받아 지난 한해 관계사와의 거래로 인한 비적정의견과 오명은 말끔히 해소됐다"라고 말했다.

또 “한국고객의 니즈에 맞게 스마트폰 부분을 대폭 축소하고, 가성비가 극대화된 킬러 아이템을 선보일 것이다. 선택과 집중을 통해 매출과 수익성 두 마리 토끼를 잡겠다”라며 “고정비 절감을 통해 비용을 최소화하는 한편 수익을 최대로 끌어올려 올해 작년 대비 매출 100%의 성장세를 이끌겠다”라고 자신했다.

더불어 자회사 대우조선해양건설과 합동으로 정부의 ‘그린 뉴딜’ 정책의 핵심으로 꼽히는 신재생에너지 관련 건축 수주 확대를 목표로 하고 있어 정부의 수혜를 받는 것은 물론 매출 성장과 수익성 향상까지 협력이 기대되고 있다.

회사 관계자는 “올해 수주잔고 1조8000억원 달성을 위해 적극적인 수주 활동을 펼친 결과 목표 초과가 기대되는 상황”이라며 “신재생에너지 사업 확장을 위한 신사업개발팀 신설로 성장 동력을 확보해나가면서 대형 사업 포트폴리오 확대에 매진할 것”이라고 설명했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr