차세대 중형위성 '첫발'…한화시스템 핵심 부품 소형·경량화 지원

[아시아경제 정현진 기자] 한국이 독자 개발한 '차세대 중형위성 1호'가 성공적으로 발사된 가운데 핵심 부품의 소형화와 경량화가 주요한 역할을 한 것으로 평가된다.

23일 한화시스템에 따르면 차세대 중형위성은 아리랑 3A호의 신뢰성을 유지하면서도 크기를 절반(2.0m×3.8m→1.4m×1.55m)으로 줄이고 무게도 600㎏(1100㎏→500㎏) 감소했다. 한화시스템은 항공우주연구원 주관으로 개발한 광학 탑재체의 카메라 제어부, 초점면 전자부 등을 국산화하는데 성공했으며 500㎏급의 위성을 만들기 위해 탑재체를 150㎏으로 소형·경량화했다고 설명했다.

방효충 KAIST 항공우주공학과 교수는 "위성의 성능과 가성비를 높이는 데 민간 기업이 중요한 역할을 했다. 정부가 이끌어가는 우주 개발이 아닌 민간 주도 우주 개발이 첫 발을 뗀 것으로 본다. 이것은 세계적 추세"라고 말했다. 방 교수는 또 "우주 개발 사업이 정부에서 민간으로, 대형 위성에서 소형 위성으로 가는 발전 단계에 있다"고 평가했다.

한화시스템은 "지금도 위성의 소형화·경량화를 진행 중"이라면서 "본체와 탑재체를 더해 100㎏도 안 되는 초소형 고성능 영상레이더(SAR) 위성의 체계를 개발하고 있다"고 밝혔다.

