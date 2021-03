서울시, 하루 1000톤 규모 '광역자원회수시설' 입지후보지 타당성조사 용역

8월까지 서울시 전역 대상…처리시설 용량 부족으로 직매립에 의존

입지적조건, 사회·환경적 여건 등 종합 검토해 최적 후보지 선정

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 서울에서 발생하는 생활폐기물을 안정적으로 처리하기 위한 1일 1000톤(t) 규모의 광역자원회수시설을 건립하기 위해 이달부터 오는 8월까지 서울시 전역을 대상으로 광역자원회수시설 입지 후보지 타당성 조사 용역을 추진한다고 23일 밝혔다.

광역자원회수시설 입지 후보지 타당성 조사 세부내용은 ▲입지적 조건 ▲사회적 여건 ▲ 환경적 여건 ▲경제적 조건 ▲입지주변지역 주민지원사업 검토 등이다.

서울시 4개 광역자원회수시설과 은평구 단독자원회수시설인 은평환경플랜트만으로는 생활폐기물 처리시설 용량이 부족해 상당량의 생활폐기물을 직매립에 의존하고 있는 실정이다. 서울시는 지난 2015년 1일 719톤, 2016년 1일 766톤, 2017년 1일 799톤, 2018년 1일 868톤, 2019년 1일 969톤을 수도권매립지에 매립했다.

이에 광역자원회수시설 신규건립 필요성이 제기되면서 지난 2019년 5월부터 12월까지 2차례에 걸쳐 광역자원회수시설 입지 공모를 실시했다. 그러나 신청지가 없어 2020년 12월 입지선정위원회를 구성, 1일 1000톤 규모의 광역자원회수시설 건립을 추진하게 됐다.

서울시는 지난해부터 광역자원회수시설 건립 추진과정에서 예상되는 공공갈등에 대한 바람직한 대안을 모색하기 위해 시민 참여와 숙의를 통한 서울공론화사업을 추진했다. 올해도 정책·주민수용성 확보를 위해 본격적인 2단계 서울공론화사업을 추진해 지역 협력·상생 방안을 모색할 계획이다.

이번 조사 결과는 오는 9월 중 시민들에게 열람, 일간지, 시보, 시 홈페이지 등을 통해 투명하게 공개하고 시민참여가 보장되도록 지역 주민 의견을 수렴하여 최종 입지를 결정할 계획이다.

서울시 정미선 자원순환과장은 “서울시 생활쓰레기의 안정적인 처리와 폐기물 발생지처리원칙에 따른 직매립 제로화를 달성하기 위해서는 광역자원회수시설 건립이 꼭 필요하다”며 “주민 수용성을 전제로 투명한 절차, 주민 협력?상생 방안, 친환경 시설 건립 방안을 마련하여 광역자원회수시설 건립을 추진하겠다”라고 말했다.

