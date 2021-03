갤러리아백화점, 美 ‘프레드 시갈’ 국내 판권 확보…신규 브랜드 확대

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 오는 26일 신규 브랜드 수입사업으로 미국 라이프스타일 편집샵 ‘프레드 시갈’을 압구정 명품관 웨스트 5층에 오픈한다고 23일 밝혔다.

60여년의 역사를 지닌 프레드 시갈은 1960년대 미국 LA 웨스트 할리우드에서 시작해 초창기 청바지로 큰 인기를 끌었다. 이후 다양한 예술가와 연주자, 디자이너들과 손을 잡고 다채로운 카테고리에서 상품을 선보여왔다. 특히 LA에서만 볼 수 있는 독특한 브랜드와 아이템을 판매해 할리웃 유명 스타들의 방문이 이어지면서 LA에서 꼭 방문해야 하는 쇼핑명소로 유명세를 탔다.

갤러리아가 선보이는 프레드 시갈에서는 미국, 유럽 등에서의 패션, 스트릿, 라이프스타일 브랜드를 비롯해 카페·럭셔리 캔디 부티크 그리고 프레드 시갈 PB 등 다양한 카테고리에서의 라이프스타일 상품을 선보인다. 미국 프리미엄 리셀링 슈즈 편집매장 스태디엄 굿즈가 숍인숍 형태로 입점해 국내에서 볼 수 없었던 아이템을 단독으로 선보여 슈즈 마니아들로부터 눈길을 끌 것으로 예상된다. 이외에도 갤러리아가 LA 스트리트 디자이너 브랜드 DRX와 콜라보 상품을 내놓는다.

클래식 오토바이에서 영감을 받아 디자인한 전기자전거인 슈퍼73도 선보인다. 슈퍼 73은 국내는 물론 해외 유명 연예인들이 타면서 해외직구로 인기를 끌었던 LA 전기자전거 브랜드이다. 또한 카펫·러그 브랜드 노린시브룩은 뉴욕에서 3대째 이어져온 브랜드로 카펫 생산으로 유명한 티베트에서 제작해 뛰어난 품질과 유니크한 디자인이 특징이다.

국내에서만 만날 수 있는 신규 콘텐츠도 있다. 어른들을 위한 캔디 부티크라는 컨셉으로 2012년 미국 비버리힐즈에서 시작된 LA 럭셔리 캔디 부티크 슈가피나가 아시아 두 번째로 선보인다.

갤러리아백화점 관계자는 "미국 내에서 오랜 시간 사랑 받아온 프레드 시갈은 국내 고객들에게 소개되면서 새로운 라이프스타일 콘텐츠로 명품관에서 자리잡힐 것으로 기대된다”고 말했다.

