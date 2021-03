[아시아경제 임혜선 기자] 오비맥주가 주세 조정에 따라 다음달 1일부터 맥주 일부 제품의 출고 가격을 1.36% 인상한다고 22일 밝혔다. '카스 프레시', '카스 라이트', '오비라거', 카프리' 등의 330㎖ 병제품과 페트병 제품이 대상이다.

이번 가격 조정은 올해 맥주에 붙는 주세 종량세가 1ℓ당 830.3원에서 834.4원으로 0.5% 인상된 데 따른 조치다. 이에 따라 카스프레시와 카스라이트 330㎖ 제품 출고가는 845.97원에서 857.90원으로 11.53원 오른다.

