'3% vs 6%'…삼성전자, 임금인상률 결정 난항

새 임금 적용되는 이달 월급날도 넘겨

[아시아경제 김지희 기자] 삼성전자가 올해 임금 인상 규모를 두고 직원들과 입장차를 좁히지 못하고 있다. 사측은 전년 대비 3% 규모의 임금 인상을 고려 중인 가운데 직원들은 6% 안팎을 요구하면서 최종 임금인상률 결정까지는 시간이 더 필요할 것으로 보인다.

22일 업계에 따르면 노사 자율조직인 삼성전자 사원협의회는 올해 새로운 임금이 적용되는 이달 월급날(21일)까지 임금인상률을 결정하지 못했다. 직원 측에서 6%대 인상안을 요구했으나 사측이 그 절반 수준인 3% 안팎을 주장하면서다. 삼성전자는 통상 3월 초 임금협상을 타결하고 3월 월급날부터 인상분을 지급해왔다. 하지만 올해는 입장차를 좁히지 못하면서 인상분 지급도 미뤄지고 있다.

직원 측은 회사가 지난해 약 36조원의 흑자를 냈을 뿐 아니라, 경영진 연봉도 2배 이상으로 증가한 점 등을 근거로 직원 임금도 대폭 인상해야 한다고 요구하고 있다. 반면 사측은 코로나19 상황으로 인한 불확실성 등을 이유로 수용하지 못하는 상황이다.

특히 최근 LG전자가 올해 임금인상률을 9%로 확정하는 등 IT업계의 연봉 인상 분위기가 강해지면서 삼성에서도 처우 개선 목소리가 커지는 분위기다.

여기에 지난해 출범한 삼성전자 노동조합도 임금인상 요구에 가세했다. 삼성전자 노조 가운데 가장 큰 규모를 자랑하는 한국노총 소속 전국삼성전자노동조합은 이달 중 사측에 2021년 임금협상 요구서를 전달할 예정이다. 처우 문제가 부각되면서 노조 가입자도 증가, 지난해 말 1500여명 규모였던 전국삼성전자노동조합은 3개월 만에 2500여명 규모가 됐다.

삼성전자의 임금협상이 늦어지면서 삼성디스플레이와 삼성SDI, 삼성전기 등 전자계열사들도 올해 임금인상률을 정하지 못했다. 통상 맏형격인 삼성전자가 당해 임금인상률을 정하면 이를 기초로 각사 경영환경을 고려해 임금인상률을 정하는데 올해는 임금협상이 연쇄적으로 지연되는 모습이다.

삼성디스플레이의 경우 기존처럼 사측과 근로자위원이 협의하는 노사협의회 외에도 지난해 출범한 노동조합과도 올해 임금협상을 진행 중이다. 조합원 2000여명 규모의 삼성디스플레이 노조는 올해 임금을 전년 대비 6.8% 인상할 것을 주장하고 있다.

