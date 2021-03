中, 기준금리 11개월째 동결

[아시아경제 부애리 기자] 중국이 기준금리격인 LPR(대출우대금리)를 11개월 연속으로 동결했다.

22일 중국 중앙은행인 인민은행에 따르면 3월 1년·5년 만기 LPR는 각각 전월과 같은 수준인 3.85%, 4.65%로 집계됐다.

LPR는 작년 4월 이후 1년 가까이 같은 수준을 유지하고 있다.

중국은 공식 기준금리가 따로 있지만 중국의 전 금융기관이 인민은행 고시 LPR를 기업·가계 대출 기준으로 삼으면서 LPR는 사실상의 기준금리 역할을 하고 있다.

중국은 코로나19 확산으로 경제 충격이 닥친 작년 상반기 LPR 등 정책 금리 인하를 유도하고 지급준비율을 잇따라 낮춰 유동성 공급을 크게 늘리는 등 통화·재정 정책을 아우르는 고강도 부양 정책을 펼쳤다.

중국은 자국 경제가 본격적인 회복 국면에 접어든 가운데 인위적인 경기 부양 후유증을 우려해 올해부터 경기 부양 강도를 서서히 낮추는 출구 전략을 시행 중이다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr