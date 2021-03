[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 22일 오후 2시 구청 공감기획실에서 일자리위원회를 개최했다.

구는 올해도 7352개 일자리 창출 목표로 116개 사업을 추진할 예정이다.

특히, 코로나19로 인해 취업이 더욱 힘들어진 청년·여성·신중년 등 취업 취약계층의 일자리 창출을 위한▲청년 디지털 서포터즈 사업 ▲청년 광역일자리카페 운영 ▲미디어 크리에이터 센터 조성 ▲온·오프라인 취업박람회 개최 ▲50플러스 센터 운영 ▲어린이집 연장보육 전담 교사 지원 등을 추진할 계획이다.

