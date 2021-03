서울 중구 '찾아가는 선별검사 기동대' 운영

외국인 밀집지역, 다중이용시설, 골목상권 등 어디든 찾아가...약수동, 청구동 등 인구가 많은 지역에는 주말에 운영

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)가 강화된 정부 특별방역 지침에 맞춰 이달 17일부터 26일까지 '찾아가는 선별검사 기동대'를 가동한다.

그간 코로나19 발생초기 집단감염이 발생한 지역을 중심으로 운영한 임시 선별진료소는 코로나 사각지대에 놓인 대상을 찾아 발 빠르게 움직여왔다.

'찾아가는 선별검사 기동대'는 언제, 어디서, 누구든지 부르면 달려가는 체제로 숨은 감염자를 찾기 위해 촘촘하고 신속하게 대응하는 것이 특징이다.

특히, 다중이용시설과 3밀 환경에서 일하는 외국인 근로자에 대한 적극적 선제검사를 이끌어내기 위해 골목시장, 상가밀집지역, 외국인 밀집지역 등 중구 전역에 선별검사 기동대를 설치·운영한다.

먼저, 황학동 돈부산물 골목과 신당동 아리랑고개, 광희동 중앙아시아거리를 찾아 외국인 근로자 검사를 지원한다.

원활한 선제검사 안내를 위해 중국어, 러시아어 등으로 작성된 현수막을 외국인들이 자주 찾는 장소에 게시했다. 체류자격과 상관없이 무료검사 가능, 검사 관련 정보는 방역 외 목적으로 이용되지 않으며, 불법체류자 통보 의무도 면제됨을 대대적으로 홍보하였다.

또, 이용객이 많은 명동 관광지, 북창동 먹자골목, 전통시장, 공원에도 주변 상인과 주민을 위해 빈틈없이 찾아간다.

약수동, 청구동 같이 인구수가 많은 지역은 주말 운영으로 더 많은 주민이 검사받을 수 있도록 적극 나선다.

이와 함께 중구는 올들어 다양한 분야의 대상과 장소를 찾아 임시선별진료소를 운영해왔다.

지난 1월에는 황학동 중앙시장, 남대문시장에 설치, 700명이 넘는 상인들이 영업 중에도 편하게 검사를 받을 수 있었다.

또, 소관부서별로 코로나 선제검사가 필요한 지역을 선정, 동대문상가, 중림동·남대문 쪽방촌, 숭례문수입상가, 인쇄업 밀집지역, 건설현장과 고시원 등 숨어있는 무증상 확진자를 찾기에 노력해 왔다.

특히, 이달 12일에는 야간영업 위주로 운영되는 동대문 전통시장을 찾아 오후 8시부터 자정까지 운영해 상인들을 살뜰히 챙겼다.

서양호 중구청장은 "중구 선별검사 기동대가 필요로 하는 곳에 빠짐없이 찾아가 구민 모두 불편함 없이 검사받을 수 있도록 했다"며 "검사 후 음성이 나와도 유증상자는 집에 머무는 것이 4차 대유행을 막는 핵심"이라고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr