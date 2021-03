[아시아경제 온라인이슈팀]

변호사 겸 방송인 서동주가 근황을 공개했다.

최근 서동주는 자신의 SNS를 통해 “청계산 갔다가 막걸리 먹고 왔다”라며 일상을 공개했다.

공개된 모습 사진 속 서동주는 운동복 차림으로 건강한 매력을 과시했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr