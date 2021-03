野, 與 LH 특검 도입 "물타기·시간끌기" 거듭 비판

"선거 때까지 버티려는 속셈… 청와대도 조사에 포함해야"

[아시아경제 박준이 기자] 정부·여당이 한국토지주택공사(LH) 의혹 등 부동산 투기 특검 도입을 두고 ‘시간끌기’에 나서고 있다는 비판이 야당에서 나왔다. 국민의힘은 특검과 국정조사 대상에 청와대가 포함돼야 한다고 재차 요구했다.

22일 주호영 국민의힘 원내대표는 비상대책위원회 회의에서 "LH 사태 특검 실시를 위한 여야 협상팀이 내일 만나기로 돼 있지만 문재인 정권과 더불어민주당이 과연 투기 세력을 발본색원할 의지가 있는지 의심스럽다"고 말했다.

주 원내대표는 "LH 사태 와중에 검찰 수사에 앞서 특검을 먼저 들고나온 이유가 과연 물타기와 시간끌기가 아니었는가 하는 의구심이 점점 현실화 되고 있다"고 지적했다.

그러면서 "청와대가 조사 대상에서 빠져야 할 이유도 없다"며 "현재 조사에 집중해도 모자랄 판에 (조사 시기를) 엿가락 늘이듯 늘려야 할 현실적인 이유가 없다"고 비판했다.

배준영 국민의힘 대변인도 비대위가 끝난 후 기자들과의 자리에서 "특검은 빨리할수록 좋다"며 "저희가 지금 청와대 특검과 국정조사를 함께 요구하고 있는데 민주당에서 흔쾌히 받아들이길 희망한다"고 설명했다.

이날 배 대변인은 논평을 내고 청와대 대통령 비서실이 특검과 국정조사를 거부하고 있다고 지적했다. 그는 "주말 새 청와대 경호처 직원의 ‘전북 LH 광명 원정 투기’. 청와대 비서관 모친의 ‘파주 센트럴밸리 인근 농지 소유’ 등 각종 의혹이 추가로 제기됐다"며 "확실한 것은 지금과 같은 ‘망치로 두더지 잡기식’ 조사로는 한도 끝도 없다는 점"이라고 말했다.

이어 LH 투기 조사가 지체되고 있다는 것을 강조하며 "LH 발 비리의 충격적 진상이 국민적 공분을 사고 있음에도, 정부는 어떻게든 선거가 끝날 때까지 버티려는 속셈인 듯하다"며 "정부·여당이 특검, 국정감사 협상을 한다며 미적거리는 동안 LH 직원들은 압수수색 전날 밤늦게까지 특근을 하며 증거인멸을 했다"라고 밝혔다.

끝으로 "사태 해결 의지조차 보이지 않는 합동조사단, 청와대 주도의 차명 거래에 대한 조사 없이 변죽만 울리는 조사를 국민들은 절대 신뢰할 수 없다"라며 "이제라도 대통령 비서실장이 자청해 청와대부터 국정조사, 특검을 수용해 부동산 적폐를 뿌리 뽑겠다는 의지를 보여야 한다"고 강조했다.

